Katil Esed Gözünü Rakka'ya Dikti

Proje terör örgütleri, aralarında yaptığı anlaşmalar sonucu Rakka'da yönetimi değiştirmişti. Esad, Rakka'da yönetimi ele almak için harekete geçti.

Aldıkları direktifler doğrultusunda hareket eden proje terör örgütleri, Suriye'de milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Amerika'nın menfaatleri doğrultusunda desteklenen teröristler; kimi zaman çatıştı, kimi zaman el sıkıştı.

Yaşananlardan zarar görenler ise, sivil insanlar oldu.

RAKKA'DA KİRLİ ANLAŞMA

Terör örgütleri arasındaki kirli anlaşmayı son olarak Rakka'da gördük.

Tüm bölgelerde çatışmalara giren YPG ile DEAŞ, Amerika'nın verdiği direktifler kapsamında Rakka'da el sıkıştı ve yönetim el değiştirdi.

Kamyonlara bindirilen DEAŞ'lı teröristler, YPG'li teröristler tarafından el sallanarak uğurlandı.

Amerika'nın bölgedeki petrol kaynaklarına hakimiyet sağlamak için desteklediği terör örgütü YPG, Zeytin Dalı Harekatı ile adeta bozguna uğradı.



RAKKA'YA BÜYÜK OPERASYON

Örgütün işgal altında tuttuğu bölgelerden biri olan Rakka'da da çatışmalar yakında başlayabilir.

Suriye BM Temsilcisi Beşşar el Caferi, rejim güçleri olarak Rakka'yı işgalden kurtaracaklarını söyledi.

Dev operasyon için hazırlıkların başladığının sinyalini veren Caferi, bölgedeki silahlı militanların yok edilmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını açık bir şekilde ifade etti.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra herkesten yardım isteyen terör örgütü YPG yandaşları, son olarak Esad'ın posterlerini taşımaya başlamıştı. Bazı noktalara da rejim bayrakları asılmıştı.

Kadın 27 Mart 2018 08:53 Katil Esed TSK'nın Afrin'den Çıkmasını İstediTSK, teröristlerin Afrin'deki varlığına son verdi, bölgede barış ortamı sağlandı. Esed yönetimi, Türkiye'nin varlığından rahatsız.

Kaynak: Ajanslar