Katar'ın Türkiye'ye yatırım kararı sonrası dolarda sert düşüş yaşandı

Katar Emiri'nin Türkiye'ye yatırım sözü ardından dolar yaklaşık yüzde 6 düşüşle 5,8580 seviyesini gördü.

ABD'nin başlattığı ekonomik savaşa karşı atılan adımların etkisiyle gerileyen dolar, Katar Emiri Al-Sani'nin 15 milyar dolarlık yatırım yapma sözünin ardından 5,85 seviyelerine düştü.

DOLARDA SERT DÜŞÜŞ

Katar Emiri Al-Sani Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım yapma sözünün ardından dolarda hızlı düşüş yaşandı.

Dolar/TL yaklaşık yüzde 6 düşüşle 5,8580 seviyesini gördü.

DOLAR OPERASYONUNUN ARKASINDA ABD BANKASI ÇIKTI

ABD’nin FETÖ ve PKK terör örgütleriyle ilişkisi ortaya çıkan bir papaz yüzünden Türkiye’ye karşı başlattığı ekonomik saldırıda bu gece yaşananlarla ilgili önemli detaylar ortaya çıkmıştı.

Gece yaşanan operasyonun ABD merkezli Morgan Stanley Bankası tarafından Londra üzerinden yaptırıldığı iddia edilmişti. Buna göre Türkiye saatiyle 20.00 ve 22.00'de piyasa kapalı olmasına rağmen Londra'da bazı bankalar üzerinden döviz işlemleri yaptırılmıştı.

Türkiye'ye karşı yapılan dolar operasyonu, "Asya piyasaları açıldı, dolar fırladı" şeklinde yalan haberler servis edilerek gerçekleşti.

Kaynak: Ajanslar