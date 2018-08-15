Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım

Başkan Erdoğan ile Katar Emiri El-Sani arasındaki görüşmede Şeyh Temim, görüşmede, Katar olarak Türkiye’ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim’in çalışma ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

15 MİLYAR DOLAR YATIRIM



Şeyh Temim, görüşmede, Katar olarak Türkiye’ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Katar Maliye Bakanı Ali Şerif El-İmadi’nin de hazır bulundukları görüşmede iki lider, Türkiye-Katar arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususundaki kararlılıklarını teyit etti.