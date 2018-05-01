Katar'dan Gazze'ye 5 milyon dolarlık yardım

Katar, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin imarına destek için 5 milyon dolar değerindeki 3 projeyi finanse ediyor.

Katar'ın İsrail ablukası altındaki Gazze'nin imarına destek için 5 milyon dolar değerindeki 3 projeyi finanse edeceği bildirildi.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi, ülkesinin finanse edeceği 5 milyon dolar değerindeki 3 projenin sözleşmesini imzaladı.

Gazze'de düzenlenen imza töreninde projeler hakkında bilgi veren İmadi, Gazze'de Hamed bin Casim Günlük Bakım Merkezi inşa edileceğini belirtti.

İmadi, 4 bin metrekarelik alana kurulacak merkezde beyin felci geçiren hastaların bakımının yapılacağını aktardı.

Zehra kentindeki Adalet Sarayı kompleksinin de onarılacağını kaydeden İmadi, Emel isimli okulun onarılarak, laboratuvar ve bilimsel çalışmalar için gerekli ekipman ve aletlerle donatılacağını ifade etti.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, İsrail'in 2014'teki son saldırılarının ardından bölgenin yeniden imarı ve sağlık merkezlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli yardım ve kalkınma projelerini hayata geçiriyor.

Kaynak: AA