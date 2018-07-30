Katar'da Türk askerin generali vurduğu iddiası yalanlandı

Askeri kaynaklar, bazı internet sitesinde yer alan 'Katar'da Türk subayının bir generali başına ateş ederek öldürdüğü' iddiasının tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

"Katar'da bir generalin ülkede görevli bir Türk subayı tarafından vurulduğu"na yönelik iddianın tamamen gerçek dışı olduğu bildirildi.

ASKERİ KAYNAKLAR: İDDİALAR YALAN

Bazı internet siteleri ve sosyal paylaşım hesaplarında, "Katar'da Türk subayının Katarlı bir generali başına ateş ederek öldürdüğü" iddiası yer aldı.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre; askeri kaynaklar, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

SARAYA RESMİ İZNİ OLMADAN GİRMEYE ÇALIŞTIĞI İÇİN VURDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

GDN News; Türk subayın, Lakhouya Kuvvetleri Komutan Yardımcısı General Mohammed bin Abdulaziz bin Nasser Al-Ateya'yı, saraya resmi izin olmadan girmeye çalıştığı için başından vurduğunu iddia etmişti.

KATAR MEDYASI: GEÇEN CUMA ÖLMÜŞTÜ

Katar medyası, 60 yaşındaki General Al-Ateya'nın geçtiğimiz cuma günü öldüğünü öne sürmüştü.

ARAP MEDYASI: DARBE GİRİŞİMİ OLDU

Arap medyası ise, Katar'da darbe girişimi yaşandığını iddia etti.

Kaynak: Ajanslar