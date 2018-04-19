Katar ve Türkiye'den askeri tatbikat

Katar'ın ev sahipliğindeki Şahin-20 Tatbikatı, 22-29 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Katar'ın ev sahipliğindeki Şahin-20 Tatbikatı, Türkiye'nin de katılımıyla 22-29 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar'ın ev sahipliğindeki Şahin-20 Tatbikatı, Türkiye'nin de katılımıyla 22-29 Nisan'da yapılacak.

Tatbikatla Türkiye ve Katar Hava Kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği, koordinasyon ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması amaçlanıyor.

Tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 3 F16 uçağı ve destek unsurları ile Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvveti Komutanlığı personeli katılacak.





