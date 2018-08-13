Katar ve Lübnan'dan Türkiye'ye destek!

Katar'dan sonra Lübnan'da da Türkiye'ye TL desteği vermek için kampanya başlatıldığı duyuruldu.

TİKA Başkanı Serdar Çam sosyal medya hesabından Lübnan'da Türkiye'ye TL desteği başlatıldığını duyurdu.

KAMPANYA BAŞLATTILAR

Dün Lübnan-Sayda’da şehrinde, Türkiye’nin ekonomisiyle dayanışma kampanyası başlatıldı. TİKA 2018 Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında gönüllülerimizin misafir kaldığı merkezin Lübnanlı üyesi Süha Maruf “Dolarlarınızı TL’ye çevirin; Türk Tahvili satın alın kampanyası” başlattı.

Katar'da da binlerce insan Türkiye'ye destek olmak adına dövizini bozdurup Türk Lirası almaya başladı. Katar halkı bu desteği sosyal medya hesaplarından paylaşarak tüm dünyaya gösterdi.

''TÜRKLER BİZLERDE VE VATANLARINDA ÇOK DEĞERLİLER''

Al Jazeera televizyonun Cezayir asıllı haber spikeri Ania El Afandi ise, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkçe bir mesaj paylaşarak, "Türk lirasının dolara karşı değer kaybetmesine sevinen siyonist Araplara iki çift sözüm var... Türk lirası dolara karşı değersiz olabilir ama Türkler, bizlerde ve vatanlarında çok değerliler" dedi.

Kaynak: Ajanslar