Katar özel sektörü de Türkiye için harekete geçti

Katar'ın Türkiye'ye15 milyar dolarlık hamlesinin ardından ülkenin özel sektörü de düğmeye bastı. Ülkenin 5 önemli holdingi ilk etapta 300 milyon dolar için harekete geçti.

Dpolitikada diz çökmediği için ekonomik olarak kur sopası ile abluka altına alınmaya çalışılan, "dünya beşten büyüktür" prensibi ile milli gelirinin yüzde 0.37'sini insani yardım için ayırarak 'dünyanın en cömert ülkesi" haline gelen Türkiye, bu hamlelerinin karşılığını da almaya başladı. Geçen yıl uygulanan ambargo ile zor duruma düşen Katar'a yardım eden Türkiye, ABD'nin son dönemde kendisine yaptığı saldırıya karşı bu ülkenin yönetiminin ardından iş dünyasının da desteğini yanına aldı.

ÖZEL SEKTÖRDEN 50 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin Körfez'deki en yakın dostlarından olan Katar'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 15 milyar dolarlık yatırım kararının ardından, bu ülkenin işadamları da bireysel yatırımlar için yönünü Türkiye'ye çevirdi. Katarlı Qatar Holding, Essa, Nora Raşit Al Doosori, Al Sumeiti ve Raşit El Kubeysi'nin yatırımlarını yöneten Royal Link şirketinin Genel Müdürü Ahmet Hüseyin Ahmet Hasan, Katar'da yatırımcılarla ilgilenecek bir ofisin kurulması durumunda, özel sektörden gelecek yatırımın 50 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi.

KATARLILAR YATIRIM İÇİN ÇOK İSTEKLİ

Sabah'a konuşan Hasan, Katarlılar'ın Türkiye'ye yatırım yapmaya 'çok istekli' olduklarını belirtti. Hasan, "Danışmanlığını yaptığım beş büyük şirketin sahibi olan şeyhler ve patronlar, enerjiden tarım ve gayrimenkule kadar her alanda Türkiye'ye yatırım yapmayı istiyor. Türkiye'nin her tarafında araştırma yapıyoruz. İlk satın almaya ise duvar kağıdı fabrikasıyla Adana'da başladık. Ayrıca kuruyemiş üretimi için devasa bir arazi alındı. Şimdi de villalardan oluşan bir site almak için görüşmeler yapıyoruz" dedi. Hasan, söz konusu isimlerin ilk etapta 300 milyon dolarlık yatırım yapacağını söyledi.

BİNLERCE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Türkiye'nin Katar'a sağladığı desteğin bölgede büyük sempati topladığını ve ABD'ye karşı verilen mücadele ile zirve yaptığını söyleyen TTR Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tataroğlu da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin direktifi üzerine, Katarlı şirketlerin Türk ortak aradığını söyledi. Tataroğlu, "Katar sanayileşme hamlesi başlattı. Yatırımcılar, Türkiye'de ortaklık yapacak şirketlerle görüşüyor. Yakında devasa ortaklıkları olacak. Binlerce kişiye istihdam sağlayacak büyük yatırımlar geliyor" dedi.

MİLYAR DOLARLIK CİROLU DEVLER

Qatar Holding LLC: Daha çok endüstriyel araziler alarak fabrika yatırımı yapıyor. Enerji, tarım ve sanayi yatırımları var.

Raşit El Kubeysi: Katar'ın en büyük işadamlarından. Yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor. Türkiye'den tarımsal araziler alıp fabrika açmak istiyor.

Essa: Katar'ın önde gelen elektrik inşaat ve mühendislik şirketlerinden birisi olarak dikkat çekiyor.

Noora Rashid Al-Dosari: Türkiye'de tarım arazileri projesi bulunuyor. Manisa'da 110 bin metrekare taram arazisi var.

Al-sumaity: Manisa'da 43 bin metrekarelik arazisi var. Tarım alanında projeleri bulunuyor.

Kaynak: Ajanslar