Katar Emiri Türkiye'ye geliyor!

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konulara değinildi, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi.

YAKIN TEMASTALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.

ARAP VE MÜSLÜMAN DÜNYASINA ÇAĞRI



Türkiye ile ABD arasında yaşanan döviz krizinde Türkiye’ye destek olmak amacıyla yarım milyon Katar riyalini Türk Lirası'na çeviren Katarlı, "Allah bize Müslümanlar olarak beraber hareket etmemiz gerektiğini emretmiş, bu sebeple Türk lirasını desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi ülkesine ambargo uyguladığı zamanda Katar’a destek çıktığını hatırlatan kişi, videoyu aktivistlere ulaştırmayı başardı.

Video, Katarlı aktivistler tarafından paylaşılarak kısa zamanda sosyal medyada viral olarak yayıldı.

Aktivistler Arap ve Müslüman dünyasına Türkiye’ye destek olmaları için çağrıda bulundu.

KATAR RİYALİ NE KADAR?

1 Katar Riyali, 1,75 Türk Lirası etmekte.

Katarlı vatandaş Türk Lirası'na

Kaynak: Ajanslar