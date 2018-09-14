Kastamonu'da sağanak ve dolu nedeniyle araç ve evler hasar gördü

Kastamonu'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 370 araç ile 90 ev hasar gördü.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı ev, iş yeri ve araçlarda sağanak ve dolu yüzünden hasar meydana geldiği bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI





Kastamonu Valiliği, etkili olan dolu yağışının ardından kriz merkezi kurdu. Kriz merkezine gece yarısı sıralarına kadar 370 aracın ve 90 evin hasar gördüğüne ilişkin talep geldiği belirtilen açıklamada, bugün ise hasar tespit çalışmalarının başlayacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İlimizde 13.09.2018 günü akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde oluşturulan kriz merkezine saat 23.40 itibariyle 370 adet araç ve 90 adet ev hasarına ilişkin talep alınmıştır. Kriz merkezimize vatandaşlarımızın talepleri sabaha kadar alınmaya devam edecektir. 14.09.2018 Cuma gününden itibaren mesai saatleri dâhilinde valiliğimizde bulunan açık kapı biriminde de vatandaşlarımızın taleplerini yapabileceklerdir. Oluşturulan afet hasar tespit ekiplerince hasar/zarar tespit çalışmaları 14.09.2018 tarihinden itibaren başlayacaktır."

170 KÖYDE ELEKTRİK KESİNTİSİ





İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) vatandaşların hasarlarına ilişkin bilgilerin bu kuruma bağlı Kriz Merkezinde toplandığı belirtilen açıklamada, "Toplanan bilgiler doğrultusunda Türkiye Afet Müdahale Planı Kastamonu Afet Müdahale Planı uyarınca Hasar Tespit Hizmet Grubu ve Zarar Tespit Hizmet Grubu Ana Çözüm Ortağı kurumlar ile bu hizmet gruplarının destek çözüm ortağı kurumlarca görevlendirilen ekipler, 14 Eylül günü saat 08.30 itibarıyla, hasar gören alanlarda gerekli hasar tespiti çalışmalarını yürüteceklerdir." ifadesine yer verildi.





Hasar durumuna ilişkin vatandaşların AFAD'ı aramaya devam ettiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu dolu sebebiyle merkez ve ilçelere bağlı toplam 170 köyde enerji kesintisi yaşanmaktadır. Köylerimizde yaşanan enerji kesintisini giderme çalışmaları sürmektedir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kriz Merkezi sabaha kadar açık kalacak olup vatandaş başvurularını almaya devam edecektir." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Ajanslar