Kastamonu'da dolu yağdı!

Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu. Bu ceviz büyüklüğündeki dolu, otomobillerin camlarını kırarken bazı evlerin çatılarına da zarar verdi.

Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu.

OTOMOBİLLER ZARAR GÖRDÜ

Merkeze bağlı Kuzyaka Köyü Baylar Mahallesi ve Şeyh Köyü'nde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren ve ceviz büyüklüğünde olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi. Dolu nedeniyle otomobillerin camları ve bazı evlerin kiremitlerinin kırıldığı görüldü.

Kaynak: Ajanslar