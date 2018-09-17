Kasırgada kafeste unutulan köpekler son anda kurtarıldı

ABD'nin kuzeyini etkisi altına alan Florence Kasırgası'nda tüm canlılar hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Florence kasırgası Kuzey Carolina'yı etkisi altına aldı. 17 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan kasırgada ilginç görüntüler de paylaşılıyor.

KÖPEKLER YAŞAMINI YİTİREBİLİRDİ





Kasırga sırasında kafeste unutlan köpekler, son anda hayata tutundu. Eğer kurtarma ekipleri geç kalsaydı, su seviyesi daha da yükselecek ve köpekler yaşamını yitirecekti.

Kaynak: Ajanslar