Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a sürpriz transfer!

Kasımpaşa'nın flaş ismi Eduok için nabız yoklayan Beşiktaş yönetimi, 24 yaşındaki futbolcunun menajeriyle sıkı görüşme halinde. Eduok, Paşa formasıyla çıktığı 41 maçta; 13 gol ile 7 asist kaydetti

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği erken başladı. Gelecek sezonun kadro planlaması için şimdiden kolları sıvayan Siyah beyazlı yönetim, Süper Lig'den sürpriz bir isimle temasa geçti. Beşiktaş'ın Kasımpaşa'nın santrforu Samuel Eduok ile temasa geçtiği öğrenildi.



Eduok için nabız yoklayan yönetim, 24 yaşındaki futbolcunun menajeriyle sıkı görüşme halinde.

41 maçta 13 gol, 7 asist



Tunus ekibi ES Tunis'dan 2016/17 sezonu öncesi transfer edilen Samuel Eduok, Paşa formasıyla çıktığı 41 maçta; 13 gol ile 7 asist kaydetti. Kasımpaşa'yla sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan Samuel Eduok'un şu andaki güncel piyasa değeri 1.25 milyon euro.



Öte yandan; Siyah beyazlıların gündeme bomba gibi düşen Mertcan Çam transferi sekteye uğradı. Kulislerde geçen bilgilerde; bu transferin kamuoyunun baskısından dolayı gerçekleşmeyeceği öğrenildi.



Kaynak: AA