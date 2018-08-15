Uyuşturucu kullanan taksi şoförü aracının başında ayakta sızdı

İstanbul Kasımpaşa'da uyuşturucu kullanan taksi şoförü aracının başında ayakta sızdı.

Beyoğlu Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi Bülent Demir Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cuma günü saat 23.15 sıralarında yoldan geçen bir sürücü gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜ GÖRÜNTÜLEDİ



Cadde üzerine uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir taksi şoförü aracının başında ayakta sızdı. Durumu fark eden sürücü o anlar cep telefonuyla görüntüledi. Ayakta durmakta zorlanan sürücüsü





Kaynak: Ajanslar