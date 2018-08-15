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15 Ağustos 2018 16:05 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2018 16:49

Uyuşturucu kullanan taksi şoförü aracının başında ayakta sızdı

İstanbul Kasımpaşa'da uyuşturucu kullanan taksi şoförü aracının başında ayakta sızdı.

Uyuşturucu kullanan taksi şoförü aracının başında ayakta sızdı

Beyoğlu Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi Bülent Demir Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cuma günü saat 23.15 sıralarında yoldan geçen bir sürücü gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜ GÖRÜNTÜLEDİ

Cadde üzerine uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir taksi şoförü aracının başında ayakta sızdı. Durumu fark eden sürücü o anlar cep telefonuyla görüntüledi. Ayakta durmakta zorlanan sürücüsü


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: TaksiciUyuşturucuKasımpaşa


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