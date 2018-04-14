Kasımpaşa - Karabükspor CANLI YAYIN

Kasımpaşa-Karabükspor maçı ile ligde 29. hafta heyecanı devam edecek. Ligden düşmesi kesinleşen Karabükspor'u konuk edecek olan Kasımpaşa 3 puanı hedefliyor."Kasımpaşa-Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtı haberimizdedir.

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçında Kasımpaşa ile Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geliyor. Prestij maçlarına çıkan Karabükspor, deplasmanda puan almak istiyor.Kasımpaşa oynadığı 28 maçta 37 puan toplarken Karabükspor ise 28 haftada 12 puanda kaldı. Peki heyecanla beklenen Kasımpaşa Karabükspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? Kasımpaşa Karabükspor maçı ile merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz...

Kasımpaşa-Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa sahasında Karabükspor'u konuk edecek. 14 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını ise Baki Tuncay Akkın ve Murat Engin Gözütok yapacak. Kasımpaşa-Karabükspor maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

Kasımpaşa 37 puanla ligde 9. sırada yer alıyor. Ligden düşmesi kesinleşen ve son sırada yer alan Karabükspor'un ise 12 puanı bulunuyor.