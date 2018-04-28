Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe'nin 11'i;

Volkan, Şener, Nesutadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Aatıf, Giuliano, Soldado.

Kasımpaşa'nın 11'i;

Eray, Omeuro, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Mensah, Trezeguet, İlhan, Diagne.

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile oynayacak olan Fenerbahçe'de Nabil Dirar sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldı. Sarı-lacivertliler kritik maça Faslı oyuncudan yoksun olarak çıkacak.

Nabil Dirar'ın yerine Kasımpaşa deplasmanında Alper'in görev yapacak.

Kaynak: Ajanslar