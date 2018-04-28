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28 Nisan 2018 18:20 | Son Güncelleme: 28 Nisan 2018 18:20

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe'nin 11'i;
Volkan, Şener, Nesutadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Aatıf, Giuliano, Soldado.

Kasımpaşa'nın 11'i;
Eray, Omeuro, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Mensah, Trezeguet, İlhan, Diagne.

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile oynayacak olan Fenerbahçe'de Nabil Dirar sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldı. Sarı-lacivertliler kritik maça Faslı oyuncudan yoksun olarak çıkacak.

Nabil Dirar'ın yerine Kasımpaşa deplasmanında Alper'in görev yapacak.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: kasımpaşa fenerbahçeilk 11ler


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