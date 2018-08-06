Kartal'da ağaçlar Kitap Açıyor projesi hayata geçti

Kartal'da Ağaçlar Kitap Açıyor adı verilen projeyle, daha önce kuruduğu için kesilmiş olan bir ağacın gövdesi küçük bir kütüphaneye çevrildi.

Vatandaşların kullanımı için küçük bir kütüphaneye çevrilen ağaç gövdesine, minik kitapkurtlarının ilgisi de yoğun oldu.

Yaklaşık 100 kitabın yer aldığı kitaplıkta, Nutuk’tan çocuk kitaplarına, siyasi araştırmalardan, macera romanlarına pek çok türde kitap bulunuyor.

"AMACIMIZ KİTAP OKUMAYI TEŞVİK ETMEK"

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars,"Amacımız, geri dönüşümün önemini vurgulamak ve kitap okuma alışkanlığını artırmak. Atık durumdaki tomruk kütüklerin değerlendirilip kitaplık yapılması ve kitapların sergilenerek vatandaşın erişimini kolaylaştırmak. Burada sergilenen kitaplar, bizim daha önce yapmış olduğumuz kitap oyuncak kumbarası projemizde ilçede sekiz noktada bulunan kumbaralardan çıkan ikinci el kitaplar. Böylelikle kitap okuma alışkanlığını artırmak, ikinci el görülen kitapların çöpe atılmasını engellemek ana hedefimizdir." dedi.







GENÇLİĞE HİTABE VURGUSU



Dilek Kars, "Burada özellikle Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'nin ilk cümlesi, ‘Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir’ şeklindedir. Sınırsız bir ekosistemde yaşadığımızı unutmayarak, nerede olursak olalım eylemlerimizin dünyanın başka bir yerinde geri tepebileceğinin farkında olmalıyız." diye konuştu.



"İNSANLARIMIZ RAHATLIKLA KİTAP OKUYABİLECEKLER"



Dilek Kars, "Özellikle bu proje sayesinde kitap okuma alışkanlığının artmasını hedefledik. Kullandığımız tomruk Tuzla’dan temin ettiğimiz atıl durumda bulunan bir tomruktur. İçine 11 kutu ile oyularak 100 civarında kitap aldı. Etrafındaki tabureler de yine atıl durumda bulunan çamlar kullanılarak oluşturuldu. Yani burada da atık durumda bulunan malzemeler kullanıldı. Böylece vatandaş kitaplarını alacak, kenarda oturarak rahatlıkla onları okuyabilecektir." şeklinde konuştu.



Kaynak: Ajanslar