Kartal tek golle uçtu
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Vodafone Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.
Beşiktaş'ın tek golü 29. dakikada Anderson Talisca'dan geldi.
Bu sonuçla Beşiktaş 53 puana yükselerek maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Düşme hattında yer alan Aytemiz Alanyaspor ise 28 puanda kalarak 14. sırada kendine yer buldu.
Ligin 28. haftasında Beşiktaş evinde Göztepe'yi ağırlarken Aytemiz Alanyaspor da sahasında Akhisarspor'u konuk edecek.
Kaynak: AA