Kartal Köprüsü davasında karar verildi

Darbe girişiminde Kartal Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin davada 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 14 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 36 kişinin yargılandığı davada 8 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 14 sanığın ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada, mahkeme heyeti yaptığı müzakerenin ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, 22 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Duruşmalardaki iyi halini göz önüne alan mahkeme, 14 sanığın cezasını müebbet hapis cezasına düşürdü.

Tutuklu 4 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezaladırılmasına hükmeden heyet, tutuksuz 10 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

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Kaynak: ajanslar