Karşılaşmada tek gol var
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk oluyor.
Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Galatasaray: Muslera, Mariano (Dk. 22 Linnes), Maicon, Denayer, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay Arslan, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo (Dk. 35 Lens)
Gol: Dk. 23 Fernando (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 4 Belhanda (Galatasaray), Dk. 44 Adriano (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçın ilk yarısı, sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
- dakikada soldan ceza sahasına giren Rodrigues, savunma oyuncularını geçtikten sonra kaleci ile karşı karşıya kalırken, erken davranan Fabricio topa sahip oldu.
- dakikada Beşiktaş önemli bir fırsattan yararlanamadı. Galatasaray savunmasında Denayer'in yaptığı hatada topu kafayla önüne alan Negredo, sol çaprazda Muslera ile karşı karşıya kaldı. Negredo'nun aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
- dakikada Galatasaray öne geçti. Rodrigues'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Nagatomo'nun ortasında, kale sahası önünde Fernando gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
- dakikada Talisca'nın sağdan yaptığı ortada, savunmadan seken top ceza sahasının sol çaprazında bulunan Quaresma'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Muslera yatarak topa sahip oldu.
- dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Gomis'ten seken topa penaltı noktasında Maicon kafa vuruşunu yaparken, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kontrol etti.
- dakikada Beşiktaş savunmasının hatasında topu kapan Feghouli, pasını Gomis'e verdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gomis'in kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı sert vuruşta, Fabricio son anda meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.
- dakikada Adriano'nun soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.