Karşılaşmada 2 gol var
Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasındaki mücadelenin ilk yarısında 2 gol sesi geldi.
Galatasaray: 0 - Teleset Mobilya Akhisarspor: 2 (İlk yarı)
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal
Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Latovlevici, Fernando, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Lopes, Dany, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Onur Ayık, Sissoko, Bilal Kısa (Dk. 43 Aykut Çeviker), Barbosa, Muğdat Çelik, Seleznov
Goller: Dk. 4 ve 35 Seleznov (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Sarı kart: Dk. 45+1 Aykut Çeviker (Teleset Mobilya Akhisarspor)
İZiraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanan yarı final rövanş maçının ilk yarısı, 2-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.
- dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Lopes'in pasıyla sağda topla buluşan Muğdat Çelik, Galatasaray'ın savunmada az adamla yakalandığı pozisyonda meşin yuvarlağı ceza sahasında bulunan Seleznov'a çıkardı. Seleznov, penaltı noktasına yakın bölgede yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1
- dakikada Selçuk İnan'ın ceza yayının sağından çektiği sert şutta, kaleci Fatih Öztürk son anda topu üstten kornere çeldi.
- dakika sağdan ceza sahasına girerek çizgiye kadar inen Sinan Gümüş'ün çıkardığı topa, penaltı noktası gerisinden Yasin Öztekin sert vurdu. Savunmada araya giren Dany'e çarpan top üstten kornere gitti.
- dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor skoru 2-0 yaptı. Sağdan gelişen atakta Lopes'in pasıyla ceza sahasına giren Seleznov, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu.
- dakikada Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Fernando'nun aşırttığı topta arka direkte Macion kafa vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.
Teleset Mobilya Akhisarspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.
Kaynak: AA