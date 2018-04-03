Kars'a lapa lapa kar yağdı

Kars’ta sabah erken saatlerde başlayan ve lapa lapa yağan kar şaşırttı.

Kars’ta yağmurlu ve soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 5’e düştüğü kentte Nisan ayında lapa lapa kar yağdı.



Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Nisan ayında yağan kar altında selfie çekmeyi de ihmal etmedi.

Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumuna ilişkin açıklamalar geldi. Hava sıcaklıklarının Salı günü doğu bölgelerde azalacağı, Çarşamba günü batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde tekrar artacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde don olayı beklendiğini bildirerek uyarıda bulundu

Kaynak: Ajanslar