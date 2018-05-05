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05 Mayıs 2018 12:11 | Son Güncelleme: 05 Mayıs 2018 12:14

Kars AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018

24 Haziran erken seçimler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti aday adayları listesi belli oldu. Kars AK Parti aday adayları tam liste...

Kars AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018

24 Haziran erken seçimler öncesinde AK Parti aday adayları listesi belli oldu. İl il AK Parti aday adayları listesi açıklandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim istiyoruz açıklamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra partiler hızla adaylarını belirleme sürecine girmişti. Akabinde ise ittifaklar oluşmaya ve açıklanmaya başlamıştı. İttifaklar net olarak belli olurken; AK Partiyle MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının karışısında CHP,İYİ Parti,SP ve DP yer aldı.

İşte AK Parti Kars aday adayları listesi...

27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
 AK PARTİ KARS ADAY ADAYLARI

SIRA

ADI

SOYADI

BAŞVURU

1.

ABDULFETAH

ÇETİNKAYA

GENEL MERKEZ

2.

AHMET

ARSLAN

GENEL MERKEZ

3.

AHMET RECEP

TEKCAN

GENEL MERKEZ

4.

ÇETİN

ERBOĞA

İL

5.

DENİZ

ŞUEKİNCİ

GENEL MERKEZ

6.

EMRE OKAN

BAYRAMOĞLU

İL

7.

ENGİNER

BİRDAL

GENEL MERKEZ

8.

ENSAR

ERDOĞDU

GENEL MERKEZ

9.

ERDOĞAN

YILDIRIM

GENEL MERKEZ

10.

ESRA

YÜCEL

GENEL MERKEZ

11.

GARİP

EBİRİ

İL

12.

HALİT

ÖZER

İL

13.

İMBAT

MUĞLU

GENEL MERKEZ

14.

İSMAİL

TURAN

GENEL MERKEZ

15.

İSMAİL

GÜMÜŞ

İL

16.

KADİR ÖYMEN

HANÇERLİOĞULLARI

GENEL MERKEZ

17.

KUTBETTİN

ÖMEROĞLU

GENEL MERKEZ

18.

MESUT

GÜL

İL

19.

METİN

ÖZAD

İL

20.

MİTAT

ŞAHİN

İL

21.

MUHAMMET EMİN

PARLAK

GENEL MERKEZ

22.

MURATHAN

KARA

GENEL MERKEZ

23.

MUSTAFA

ÖZKESEMEN

İL

24.

ÖMÜR

DEVECİ

İL

25.

ÖZNUR

DEMİRCİ

GENEL MERKEZ

26.

REMZİ

ARAS

İL

27.

SADRETTİN

SADE

İL

28.

SAVAŞ

YILMAZ

GENEL MERKEZ

29.

SERKAN

KARAKURT

GENEL MERKEZ

30.

SUAT

ÖGEL

GENEL MERKEZ

31.

SUAT

DOĞAN

İL

32.

TALİP

UZUN

GENEL MERKEZ

33.

YASİN AŞKIN

YILDIRIM

GENEL MERKEZ

34.

YUSUF

DURMUŞ

İL

35.

YUNUS

KILIÇ

GENEL MERKEZ

36.

YUSUF

KAYA

İL

37.

YUSUF SELAHATTİN

BEYRİBEY

İL

38.

YÜCEL

AYDIN

GENEL MERKEZ

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Kaynak: AjansHaber

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