Kars AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018

24 Haziran erken seçimler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti aday adayları listesi belli oldu. Kars AK Parti aday adayları tam liste...

24 Haziran erken seçimler öncesinde AK Parti aday adayları listesi belli oldu. İl il AK Parti aday adayları listesi açıklandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim istiyoruz açıklamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra partiler hızla adaylarını belirleme sürecine girmişti. Akabinde ise ittifaklar oluşmaya ve açıklanmaya başlamıştı. İttifaklar net olarak belli olurken; AK Partiyle MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının karışısında CHP,İYİ Parti,SP ve DP yer aldı.

İşte AK Parti Kars aday adayları listesi...

27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ

AK PARTİ KARS ADAY ADAYLARI SIRA ADI SOYADI BAŞVURU 1. ABDULFETAH ÇETİNKAYA GENEL MERKEZ 2. AHMET ARSLAN GENEL MERKEZ 3. AHMET RECEP TEKCAN GENEL MERKEZ 4. ÇETİN ERBOĞA İL 5. DENİZ ŞUEKİNCİ GENEL MERKEZ 6. EMRE OKAN BAYRAMOĞLU İL 7. ENGİNER BİRDAL GENEL MERKEZ 8. ENSAR ERDOĞDU GENEL MERKEZ 9. ERDOĞAN YILDIRIM GENEL MERKEZ 10. ESRA YÜCEL GENEL MERKEZ 11. GARİP EBİRİ İL 12. HALİT ÖZER İL 13. İMBAT MUĞLU GENEL MERKEZ 14. İSMAİL TURAN GENEL MERKEZ 15. İSMAİL GÜMÜŞ İL 16. KADİR ÖYMEN HANÇERLİOĞULLARI GENEL MERKEZ 17. KUTBETTİN ÖMEROĞLU GENEL MERKEZ 18. MESUT GÜL İL 19. METİN ÖZAD İL 20. MİTAT ŞAHİN İL 21. MUHAMMET EMİN PARLAK GENEL MERKEZ 22. MURATHAN KARA GENEL MERKEZ 23. MUSTAFA ÖZKESEMEN İL 24. ÖMÜR DEVECİ İL 25. ÖZNUR DEMİRCİ GENEL MERKEZ 26. REMZİ ARAS İL 27. SADRETTİN SADE İL 28. SAVAŞ YILMAZ GENEL MERKEZ 29. SERKAN KARAKURT GENEL MERKEZ 30. SUAT ÖGEL GENEL MERKEZ 31. SUAT DOĞAN İL 32. TALİP UZUN GENEL MERKEZ 33. YASİN AŞKIN YILDIRIM GENEL MERKEZ 34. YUSUF DURMUŞ İL 35. YUNUS KILIÇ GENEL MERKEZ 36. YUSUF KAYA İL 37. YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY İL 38. YÜCEL AYDIN GENEL MERKEZ

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