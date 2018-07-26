Karlov suikasti soruşturmasında bir polis daha tutuklandı

Karlov suikasti soruşturması kapsamında bir eski polis daha tutuklandı. Tutuklanan eski polis Ufuk G.’nin suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş ile aynı FETÖ hücresinde yer aldıkları örgütsel toplantılara beraber gittikleri öğrenildi.

Karlov suikasti soruşturmasında bir eski polis daha tutuklandı.

Tutuklanan eski polis Ufuk G.’nin suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş ile aynı FETÖ hücresinde yer aldıkları örgütsel toplantılara beraber gittikleri belirlendi.

BİRLİKTE ÖRGÜT SOHBETİNE GİTTİLER

Habertürk'ün haberine göre İkilinin İzmir Polis Okulu dönemlerinde birlikte örgüt sohbetlerine gittikleri belirlendi. Şüpheli sorgusunda suikastçı Altıntaş ile örgüt sohbetlerine gittiğini doğruladı. Ancak örgüt ile irtibatı 17-25 Aralık sonrası kestiğini savundu. Ancak bu savunmasına itibar edilmeyerek 'silahlı terör örgütü üyeliğinden' tutuklandı. Soruşturmada tutuklu şüpheli sayısı 9 oldu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü polis 8 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: Ajanslar