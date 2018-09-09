Karius, Quaresma'yı tahttan indirdi

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Karius, takıma geldikten sonra forması en çok satılan isim oldu.

Futbol dünyasında forması en çok satılan isimler genellikle orta saha ve forvet oyuncularıdır. Beşiktaş'ta da durum Karius'tan önce böyleydi. Siyah-beyazlı taraftarların formasını en çok satın aldığı futbolcu Quaresma'yken, Alman kaleci, Portekizli yıldızı tahtından indirdi.

Şampiyonluk sezonları dahil Portekizlı yıldızı kimse geçemedi. Hatta geçen sezon olağanüstü bir performans gösteren Talisca bile Q7’nin forma satış rakamlarını yakalayamadı.

KARİUS, Q7'Yİ GEÇTİ



Ancak transferin son döneminde gelen Karius, bu geleneği değiştiriyor. Beşiktaş’ın Alman kalecisinin, imza attıktan sonra en çok forma satışı yapan oyuncu olarak vitrine çıkması dikkat çekiyor. Quaresma’ya satışlarda fark atan Loris Karius’un en sıkı müşterileri ise kadın taraftarlar.

Üstelik kadın taraftarların, kadınlar için hazırlanmış formalar yerine Karius’un orijinal kaleci kazağına daha çok ilgi gösterdikleri belirtiliyor. Kartal Yuvaları’nın da bu ani satış patlamasına cevap vermeye çalıştığı belirtiliyor.

YENİ SEZON FORMALARINA BÜYÜK İLGİ

Beşiktaş’ta satışa çıkan yeni sezon formalarına da büyük ilgi var. 4 haftada satış rakamlarının 135 bini bulduğu belirtildi. Rakamlar, Beşiktaşlı taraftarların satın alma tercihlerinin başarıya endeksli olmadığını da gösteriyor.

Siyah-beyazlı kulüp geçen sezon takım şampiyon olmasa da bu sezonki satış ve karlılık oranlarının şampiyonluk yaşanan iki sezonun gerisinde kalmayacağına inanıyor.

Kaynak: Ajanslar