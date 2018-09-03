Karius neye uğradığını şaşırdı!

Beşiktaş'ın iki yıllığına kiraladığı yeni oyuncusu Karius, oyandığı ilk maçta neye uğradığını şaşırdı. Karius, maç sırasında Bursa taraftarının tribünlerden attığı yabancı maddelere maruz kaldı.

Beşiktaş'ın Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı Karius, ilk maçında adeta neye uğradığını şaşırdı.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Karşılaşmada Alman file bekçisi ile Bursaspor taraftarı arasında gergin anlar yaşandı, televizyonlara yansımayan görüntüler objektiflerden kaçmadı.

TARAFTARDAN KARİUS'A YABANCI MADDE

Yeşil-Beyazlı takım taraftarları, zaman geçirdiğini ileri sürerek Karius'a yabancı madde yağdırdılar.

Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Karius, hakem Cüneyt Çakır'la bir süre konuştu. Bursalı Ertuğrul, taraftarı sakinleştirmeye çalıştı.

Fabri'nin Fulham'a gitmesinin ardından Liverpool'dan Loris Karius'u transfer eden Beşiktaş'ta, Alman file bekçisi Bursaspor maçıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Genel olarak iyi bir performans sergileyen Alman kaleci, karşılaşmanın ilk yarısında Lima'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu da önledi.

Kaynak: Ajanslar