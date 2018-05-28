Kargo takibi nasıl yapılır? Gönderi takibi 2018

Kargo takibi nasıl yapılır sorusu vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Gönderi takibi ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Günümüzde birçok insan gönderdiği kargoların durumunu ve yollandığı adres ya da kişiye gidip gitmediğini merak etmektedir. Bu sebeple internette kargo takibi nasıl yapılır sorusunun cevabını sıkça aratmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kargo şirketlerinin kargoyu yollamanız ardından size verilen kağıtta kargo takip numarası yer almaktadır. Kargo takip numarasını bir yere kaydederek internet üzerinden hangi kargo şirketiyle gönderim yaptıysanız sitesine girerek takibini gerçekleştirebilirsiniz. Bizlerde bu haberimizde sizlere gönderi takibi 2018 ile ilgili detayları aktaracağız.

KARGO TAKİBİ NASIL YAPILIR?

İnsanlar iş sebebiyle veya tanıdıklarına bir şey göndermek amacıyla kargo yollamaktadır. Kargonun gönderilen kişinin eline geçip geçmediği veya geçmediyse de nerede olduğu merak edilmektedir. Kargo takibi nasıl yapılır sorusu bu sebeple insanlar tarafından sıkça sorulmaktadır.

PTT KARGO TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MNG KARGO TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YURT İÇİ KARGO TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kargo şirketleri yetkin personelleri ve sunmuş olduğu hizmetleri ile Türkiye’de önemli bir hale gelmiştir. Ülke genelinde yaygınlaştırılmış hizmet ağı, uzun yıllar boyunca sahip olduğu deneyimi, çağdaş teknoloji ve sağlam kadroları sayesinde güvenli, ekonomik, hızlı ve kaliteli hizmet sağlamaktadır.

BARKOD NUMARASI SORGULAMA İÇİN ÖNEMLİ

Kargo şirketleri ile gerçekleştirilen gönderilerde, kargo takibi için öncelikle teslim alınan kargonun barkod numarasına ihtiyaç vardır. Gönderisinin barkod numarasına sahip olan bir kişi, hızlı bir şekilde kargo takip sorgulama işlemini gerçekleştirebilmektedir. Bunun için sorgulama ekranına barkod numarasının girilmesi ve açılan sayfadaki güvenlik kodunun girilip sorgulama butonuna tıklanması yeterli olacaktır.



GÖNDERİ TAKİBİ İÇİN CEP TELEFONU UYGULAMALARI DA MEVCUT



Kargo şirketleri tarafından müşterilerin kargolarını rahatlıkla takip edebilmeleri için ayrıca bir cep telefonu uygulaması ile de hizmet sağlamaktadır. Söz konusu bu hizmet sayesinde, kargo şirketlerinin siteleri üzerinden gerçekleştirilen tüm kargo gönderimi ve alımı, posta, mektup, kurye gibi teslimatların takibi yapılmaktadır. Android ve İOS uyumlu bu uygulamayı her akıllı cep telefonu ve tablet kullanıcıları için uyumlu olmakla beraber, uygulama üzerinden barkod numarası girilerek kargo takibi gerçekleştirilmektedir.



Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna kargo hizmeti sağlayan söz konusu şirketler ile kargo gönderen ya da alacak olan tüketiciler, sıklıkla “Kargom Nerede?” sorusu ile arama gerçekleştirmektedirler. Bu doğrultuda tüketicilerin kargo takibi yapabilmesi için bazı sorgulama kanalları mevcuttur. Kargo tabi yapabilmenin yollarından ilki kargo şirketlerinin resmi web sitesi üzerinden gönderi sorgulama menüsüne giriş yapılarak barkod numarası ve güvenlik kodunun girilmesidir.

Kaynak: AjansHaber