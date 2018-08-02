Koreli grafik tasarım sanatçıları Ankara'da sergi açtı

Kore Kültür Merkezince açılan Kore Grafik Tasarım Sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong-woo Cho, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'ye ilk kez gelen ve sergide büyük emeği bulunan Koreli sanatçılara teşekkür etti.

Türkiye ile Kore arasındaki coğrafi uzaklığa rağmen iki ülke arasında kültürel ve tarihi benzerliklerin bulunduğuna dikkati çeken Cho, "Türkiye ve Kore arasında kökleri geçmişe dayanan bir kardeşlik bağı var. Günümüzde de ikili ilişkiler daha iyiye gidiyor." dedi.

ALANINDA UZMAN SANATÇILAR BİR ARAYA GELDİ

Kültürel faaliyetlerin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde büyük rol oynadığını ifade eden Cho, açılışı yapılan serginin iki ülkenin alanında uzman sanatçılarını bir araya getireceğini söyledi.



Sergiye katkıda bulunan üç sanatçıyı temsilen konuşan Byoungil Sun da Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 61. yılında böyle bir sergiyi açmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, bu vesileyle Kore'nin grafik sanatını tanıtmak istediklerini ifade etti.

15 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK



Sun, sergideki 35 eserin, Kore'nin kimliğini ve manevi kültürünü yansıttığını belirterek, bu eserlerin dünyaki sosyal sorunları temel aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: ajanslar