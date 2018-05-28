Kardeş ülke Azerbaycan 100. yılını kutluyor

Azerbaycan'da 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlanıyor.

Azerbaycan'da 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı. Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Aliyev, anıta çelenk bıraktı.

Cumhuriyet Günü dolayısıyla Özbekistan, İtalya, Finlandiya, Güney Kore, İsviçre, İsveç, Sudan, Fas, Yunanistan, Küba, Macaristan, İspanya, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Çin, Rusya, Romanya, Kazakistan, Litvanya, ABD, Almanya, Kırgızistan, Mısır, Tacikistan, Ukrayna, Türkmenistan, Belçika, Hindistan, Norveç, Suudi Arabistan, Lübnan, İran, Hırvatistan gibi çok sayıda ülkeden Cumhurbaşkanı Aliyev'e kutlama mesajları gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Aliyev'e kutlama mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhuriyeti

28 Mayıs 1918'de Gürcistan'ın Tiflis şehrinde Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etti.

Bakü, Ermeni ve Bolşevik çetelerinin işgali altında olduğu için Fethali Han Hoyski başkanlığında oluşturulan geçici Azerbaycan hükümeti, faaliyetini bir süre Gence şehrinde sürdürdü.

Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan Osmanlı Devleti oldu. İki devlet arasında yapılan anlaşma çerçevesinde giderek artan Ermeni ve Bolşevik tehditlerine karşı Nuri Paşa (Killigil) komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, yardıma gönderildi. Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyerek 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtardı. Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı savaşlarda bin 130 şehit verdi.

Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyeti kabul edilen Azerbaycan'da kısa sürede eğitim, din ve vicdan özgürlüğü alanında reformlar yapıldı, ülkenin kendi para birimi basıldı.

Cumhuriyetin "İstiklal Bildirisi"nde, ırk, din, mezhep ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm yurttaşlara eşit haklar tanındı.

Azerbaycan Cumhuriyeti, 28 Nisan 1920'de Sovyet ordusunun ülkeyi işgaliyle son buldu.

Kaynak: AA