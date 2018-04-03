Kardeş ülke 'Azerbaycan' cumhurbaşkanı seçimine hazırlanıyor

Anketlere göre Cumhurbaşkanı Aliyev'in seçimlerde alacağı oyun yüzde 83 civarında olacağı belirtildi.

ABD ve Fransa merkezli anket şirketleri ile sivil toplum örgütlerinin 11 Nisan'daki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin Azerbaycan'da yaptığı anketlerde, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in oyunun yüzde 83 civarında olduğu tespit edildi.







ABD AJF & Associates Inc. Örgütü ve Vatandaşların İşçi Haklarını Koruma Birliği, 11 Nisan'daki cumhurbaşkanı seçimi öncesinde kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. Araştırmaya, ülkenin farklı bölgelerinden bin 500 kişi katıldı.

Katılımcıların yüzde 74'ü "Azerbaycan'da parlamento veya cumhurbaşkanı seçimlerine genellikle ne oranda katılırsınız?" sorusuna "Her zaman" cevabını verdi.

SEÇMENİN YÜZDE 10'U İLK DEFA OY KULLANACAK

Seçmenin yüzde 10'unun ilk kez oy kullanacağı belirlenen ankette, "Cumhurbaşkanı seçimi bugün yapılsaydı ve aşağıdaki kişiler aday olsaydı, kim için oy kullanırdınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 82,9'u mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yanıtını verdi.

"Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e karşı yaklaşımı belirlemek ve faaliyetlerine yönelik düşünceleri öğrenmek" amacıyla yöneltilen soruya katılımcıların yüzde 58,7'si "ülke ekonomisinin gelişmesini sağlıyor", yüzde 75'i "vatandaşlarla ilgileniyor", "Azerbaycan'ı uluslararası alanda iyi bir şekilde temsil ediyor", yüzde 60,7'si de "ülkenin güvenliğini sağlıyor" şeklinde yanıtladı.

ANKETTEN ALİYEV'E YÜZDE 83,4 OY ÇIKTI

Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan, sosyal araştırmalar dalında deneyim sahibi OpinonWay örgütü ve "Sivil Toplum Uğruna" Bağımsız Danışma ve Yardım Merkezi de ülkedeki sosyopolitik ve sosyoekonomik durum değerlendirmesinin yanı sıra halkın seçimlere katılım oranını incelemek amacıyla mart ayında kamuoyu araştırması yaptı. Ankete, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve işgal altındaki bölgeler dışındaki şehir ve ilçelerde yaşayan bin 200 kişi katıldı.

ÜLKEDEKİ EN ÖNEMLİ SORUN DAĞLIK KARABAĞ VE ERMENİSTAN

Sosyal, siyasi ve ekonomik alanlarda mevcut durumun ne derece tatmin edici olduğunu öğrenmek amacıyla yöneltilen soru üzerine, katılımcıların yüzde 67,6'sı ulusal güvenlik, yüzde 66,1'i istihdam olanakları ve yüzde 60,4'ü suçla mücadele konularının kendilerini tatmin ettiğini vurguladı. Katılımcıların yüzde 78,2'si ülkedeki mevcut en önemli sorunu Dağlık Karabağ ve çevre bölgelerin Ermenistan silahlı birlikleri tarafından işgal edilmesini olarak görüyor.

Ülkede 11 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Halk Birlik Cephesi Partisinin adayı Gudret Gasanguliyev, Sosyal-Demokrat Partinin adayı Araz Alizade, Azerbaycan Milli Diriliş Hareketi Partisinin adayı Ferec Quliyev, Azerbaycan Halk Cephesindeki muhaliflerin adayı Razi Nurullayev, Çağdaş Müsavat Partisi adayı Hafız Hacıyev, bağımsız aday Zahid Oruç, Demokrat Parti adayı Sardar Mamedov yarışacak.

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Kaynak: Ajanslar