Kararın ardından Alperen'in ailesi ilk defa konuştu!

Okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren Alperen Sakin'in ailesi mahkemenin sanıklar için verdiği cezaları "yetersiz" buldu.

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in babası Serkan Sakin, mahkemenin sanıklar için verdiği cezaları değerlendirirken, "Alperen geri gelmeyecek. Bu bir emsal olsun. Hiçbir zararlı insan küçük çocuklara zarar verme cüretini gösteremesin. İstinaf mahkemesine gideceğiz bu işi bırakmayacağız." dedi.

Baba Sakin, sanıklar hakkında açıklanan karar sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yargılama sürecinde kendilerine yardımcı olan herkese ve avukatlarına teşekkür etti.

Cezayı yeterli bulmadıklarını ve istinaf mahkemesine gideceklerini söyleyen Sakin, "Alperen geri gelmeyecek. Bu saatten sonra bizim bütün savaşımız başka hiçbir ailenin Alperenine bir şey olmasın. Bu bir emsal olsun. Hiçbir zararlı insan küçük çocuklara zarar verme cüretini gösteremesin. İstinaf mahkemesine gideceğiz bu işi bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Anne Buket Sakin de ağlayarak yaptığı konuşmasında, kararın verdikleri hukuk mücadelesinde güzel bir ilk adım olduğunu ancak cezayı yeterli görmediklerini belirtti.

Güncel 19 Temmuz 2018 19:39 Alperen'in ölümü davasında servis şoförünün cezası belli olduServiste unutulan Alperen'in ölümü davasında, servis şoförü Taner İşgören'in 9 yıl hapsine karar verilirken okul müdürüne de hapis cezası verildi.

Buket Sakin, "Alperen'i bana geri getirecek mi? Getirmeyecek. Benim çektiğimi eşim ve ailem biliyor. Ben onu çok özledim. Alperenim gitti ama bundan sonra başka Alperenler gitmesin diye başka aileler bizim çektiğimiz acıyı çekmesin diye çok büyük bir zemin taşı konuldu ve bu taş üzerine devam edilecek. İstinafa gideceğiz. Yeterli mi? Yeterli değil. Peşini bırakmayacağız. İçim titriyor. Beynime format çekilmiş gibi." diye konuştu.

Küçük Alperen'in ölümüyle ilgili açılan davada, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklu sanık Taner İşgören ve tutuksuz sanık Dilara Kamberler 9'ar yıl, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklu Yurdagül İşgören ve tutuksuz sanık Bekir Gül 5'er yıl, tutuksuz sanık Arzu Gülmez 6 yıl, "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçuna azmettirme" suçundan tutuksuz sanık Ahmet Somun 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA