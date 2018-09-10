Ankara'da su fiyatlarına indirim kararı alındı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi oy birliği ile suya yüzde 17 indirimi kabul etti.

Ankara'da daha su fiyatlarında indirime gidileceğine dair yapılan duyurunun ardından Büyükşehir Belediyesi Meclisi oy birliği ile yüzde 17 indirimi kabul etti.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Belediye meclisi, bu akşam ASKİ Yönetim Kurulu kararıyla birlikte gönderilen su indirimi kararına ilişkin başkanlık yazısını görüştü.

Yazı tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi.

Böylece yüzde 17’lik indirim resmileşmiş oldu. Karar 17 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

Kaynak: Ajanslar