Karamollaoğlu'nun " Sivas katliam değildi" sözlerini yalnızca bir CHP'li eleştirdi!

Temel Karamollaoğlu'nun "Sivas katliam değildi." sözleri CHP'lileri kızdırdı ancak tepki sadece bir CHP'liden geldi. Akatlı, "Partim zarar görmesin diye yutkunuyorum ama kimse sabır taşı değil." dedi.

Temel Karamollaoğlu ile ittifak yapmayı pek çok CHP'li istemiyordu. Madımak katliamı için Karamollaoğlu ile bağlantı kuran CHP'liler, AK Parti oylarını bölmek için buna razı oluyordu.

Saadet Partisi Lideri, "Sivas katliam değildi, pencereleri açmadıkları için öldüler."açıklamasını yapmasına rağmen CHP'lilerden beklendiği kadar büyük bir tepki almadı. Çünkü CHP'liler iş birliği yaptığı siyasetçiye muhalefet edememek gibi bir duruma düştü.

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Kaynak: Ajanslar