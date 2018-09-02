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02 Eylül 2018 13:45 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2018 13:48

Karaman'da parkta oturanlara ateş açan 2 kişi tutuklandı

Parkta silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Karaman'da parkta oturanlara ateş açan 2 kişi tutuklandı

Olayı gerçekleştirdikten sonra geldikleri otomobille kaçan C.A.Y. (19) ve H.A. (17) polisin çalışması sonucu olayda kullandıkları tüfekle birlikte yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan iki zanlı, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. İki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ÇOCUKLAR YARALANMIŞTI

Olay, iki gün önce saat 20.45 sıralarında Mumine Hatun Mahallesi’nde bulunan Avarlar Parkında meydana gelmişti. Parkta oturanların üzerine bir otomobilden av tüfeğiyle ateş açılmış, bankta oturan Ali K. (16), Faruk Ö. (20) ve Mustafa Y. (17) vücutlarının çeşitli bölgelerine isabet eden saçmalarla yaralanmıştı.

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınmıştı. 


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Karamanpark


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