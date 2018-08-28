Karaman'da bıçakladığı kişi ölmesin diye suni teneffüs yaptı

Karaman'da iki araç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan kovalamaca cinayetle bitti.

Akşam saatlerinde Ereğli yolunda iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Uzun süren kovalamaca kanlı kavgaya dönüştü. Bıçakla yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TARTIŞTIĞI KİŞİYİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI



Kovalamaca sonrası araçlardan inen Mehmet S. ile Yusuf Koçaker, arkadaşlarının gözü önünde bıçakla bir birlerine saldırdı.

Mehmet S. (23), bıçakla Yusuf Koçaker’i (30), kolundan ve göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Koçaker, kanlar içinde yere yığıldı. Yoldan geçmekte olan vatandaşların kaza var ihbarı üzerine olay yerine gelen uygulama noktasındaki jandarma ekibi, bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını görerek sağlık ekibi istedi.

YARALININ KALBİ DURDU ZANLI SUNİ TENEEFÜS YAPTI



Kalbi duran Koçaker’e uygulama noktasında görevli bir Astsubay Başçavuş kalp masajı yaparken, Koçaker’i bıçaklayan katil zanlısı Mehmet S’de, şahsın ölmemesi için suni teneffüs yaptı.

Katil zanlısı Mehmet S., gelen ambulansla da bıçakladığı Koçaker’in başında hastaneye kadar gitti. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Koçaker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma katil zanlısı şahısla birlikte her iki araçta bulunan 1’i bayan 6 kişiyi gözaltına aldı. Bu arada Mehmet S’nin Karaman Devlet Hastanesi’nde memur olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar