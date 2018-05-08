Karahindiba (radika) nedir? Faydaları nelerdir, nasıl kullanılır?

Şifa kaynağı karahindiba, kabızlıktan kilo verilmesine yardımcı olmasıyla dikkatleri üzerine çıkıyor.

Papatyagillerin önemli bir üyesi olan karahindiba bahar aylarında yetişen sarı ve beyaz renkli şifalı bir bitkidir. Bünyesinde fosfor, demir, çinko, kalsiyum, C vitamini, magnezyum gibi değerler taşır. Şifa kaynağı olarak dikkat çeken karahindiba özeliikle bahar aylarında çiçek açar.

Bilinen diğer isimleri aeasında en bilineni Radika ( Rumca ) , Güneyik, Çıtlık, Arslandişidir .

Binlerce yıldır bilinen bu bitki gerek tıbbi amaçla gerekse beslenme amacıyla kullanılmıştır. 200’den fazla türü olduğu bilinen bu bitki genel olarak tüketimi güvenilir bitkiler arasında yer almaktadır.

Yaprakları salatalara eklenir, kök kısmı yine yaşken doğranıp salatalara katılarak tüketilebilir.

Karahindiba’nın Faydaları Nelerdir?

Sindirim sistemine olumlu etkisi vardır.

Cilt problemlerine iyi gelir.

Vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasını sağlar.

Kilo vermeyi kolaylaştırır.

Kalbi korur, kolesterolü dengede tutar.

Sinirleri yatıştırır, ruh halini dengeler.

Karahindiba Otu hangi hastalıklara Karşı Kullanılır?

Anne sütünü arttırır.

Uykusuzluğa iyi gelmektedir.

Karaciğer şişkinliğini indirir.

Göğsü yumuşatarak öksürüğü geçirir.

Sarılıkta ve gut hastalığında yararlıdır.

İdrar söktürür ve safra salgılarını arttırır.

Böbrek ve safra taşlarını düşürmeye yardım eder.

Mesane ve kalın bağırsak iltihaplarını gidermekte yararlıdır.

Karahindiba kökünden veya yapraklarından yapılan çay geleneksel Çin ve yerli Amerikan tıbbında yüzyıllardan beri kullanılmaktadır. Çalışmalar, karahindibanın diüretik ve karaciğer detoksifikasyon özelliklerini içerdiğini ve karanfil kökünün de kanser öldürme özelliklerine sahip olduğunu göstermektedir. Tüm dünyanın tanıdığı Doktor Mehmet Öz’ün 48 saatlik karahindiba ve karanfil detoks kürü bu nedenle son derece önemlidir.

İki bitkinin birleşimi gece uykunuz sırasında karaciğerde biriken zararlı toksinlerin oluşumunu önler. Herhangi bir ilaç alıyorsanız, karahindiba kullanmadan önce doktorunuzla konuşun. Çünkü karahindiba; lityum, bazı antibiyotikler ve karaciğeriniz tarafından parçalanmış olan ilaçlar ile etkileşime girebilir. Ve karanfil çayının müshil etkileri olabileceğini unutmayın.

Karahindiba çayı nasıl yapılır?

Malzemeler : 1 su bardağı kavrulmuş karahindiba kökü, rezene tohumları, karanfil, tarçın, kurutulmuş zencefil kökü, 1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

Tüm baharatları sıcak bir tavada 30-45 saniye kadar kızartın.

Daha sonra kavrulmuş karahindiba kökünü üzerine ekleyin bir iki çevirdikten sonra ateşten alın.

Bu karışımdan 1 kaşık alarak bir su bardağı kaynamış suya ekleyin ve 5-10 dakika demlenmesini bekleyin.

Karahindiba Yemeği Tarifi ve Karahindiba Salatası Tarifi (Radika salatası)

Radika kavurması da adı verilen bu yemek tıpkı ıspanak gibi hafifçe haşlanır, çok kısa süre zeytinyağı içinde kavrulur ve ister sosla ister yoğurtla birlikte yenir. Ayrıca yumurta eklenerek de enfes yemeği yapılabilir.

Radika salatası ise, gerek yeşillik olarak gerekse hafif haşlanıp isteğe bağlı, peynir, zeytinyağı ile karıştırılarak güzel tatlar elde edilebilir.

Not: Yüzlerce faydası olan ve burada bir kısmına yer verdiğimiz bu değerli bitkiyi tüketirken her besinde olduğu gibi aşırıya kaçmamakta fayda vardır. Normal bir sebze olarak güvenle kullanabilirsiniz. İçerdiği inülin maddesi bazı insanlarda alerjiye neden olabilir. Diğer bitkilerde olduğu gibi hamile ve emziren bayanlar için uzun süre kullanımı sakıncalar doğurabilir. Anılan faydalar asla tedavi yerine geçemez.

Karahindibanın Yan Etkileri Nelerdir?

Karahindiba veya herhangi bir bitkiyi özellikle de büyük miktarlarda almadan mutlaka sağlığınız için alerjik bir reaksiyon oluşturup oluşturmayacağını denemeniz gerekmektedir. Ayrıca herhangi bir ilaç kullananlar, hamileler ve bünyesi hassas olanların kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmaları gerekmektedir. Karahindiba hiçbir yan etkiye sahip olmamasına rağmen bazı bünyelerde alerjiye sebep olabilir. Karahindiba tüketmeden önce yaprakların temiz olduğundan ve üzerinde kimyasal maddeler bulunmadığından emin olmanız gerekir. Bol su ile durulandığı ve güvenli kaynaklardan alındığı takdirde çiğ olarak rahatça tüketilebilir.

Kaynak: ajanslar