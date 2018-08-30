Karadzic'in danışmanına 11 yıl hapis cezası verildi!

Bosna savaşı sırasında Bosnalı Sırpların siyasi liderliğini yapan Radovan Karadzic'in danışmanlığını yürüten Jovan Tintor, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bosna Hersek Mahkemesi, 1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna savaşı sırasında Bosnalı Sırpların siyasi liderliğini yapan Radovan Karadzic'in özel savaş danışmanlığını yürüten Jovan Tintor'a 11 yıl hapis cezası verdi.

Hakim Minka Kreho, yaptığı açıklamada, Bosna savaşında başkent Saraybosa'ya bağlı Vogosca'da kurulan "Kriz Masası" başkanlığını da yürüten Tintor'un, 1992 yılının nisan ayından temmuz ayına kadar Saraybosna ve Vogosca'daki Sırp olmayan sivil halka yönelik işlenen sistematik saldırılara karıştığı gerekçesiyle suçlu bulunduğunu ifade etti.

İŞKENCELERDEN HABERDARDI

Tintor'un, ortak suç teşebbüsüne iştirak ederek insanlığa karşı suç işlediğini belirten Kreho, Vogosca'daki Bunker Toplama Kampı'nın, Tintor'un kararıyla oluşturulduğunu ve esirlerin kapatıldıkları yerlerde gördükleri işkencelerden haberdar olduğunu aktardı.

Bunker Toplama Kampı mağdurlarından bir kadının "1992 yılının mayıs ayında hamileliğinin altıncı ayındayken Tintor'un karnına tekme attığı ve onun talimatıyla göğsü kesilerek işkence gördüğü" yönünde ifade verdiğini anımsatan Kreho, Tintor'un şüphesiz bu suçtan da yargılandığını söyledi.

Bosna'daki savaşın mimarlarından Karadzic'in danışmanı Tintor, hakkında 1999 yılında çıkarılan yakalama kararıyla 2016 yılının şubat ayında Bosna Hersek ile Sırbistan sınırında tutuklanmıştı.

Kaynak: AA