Karadeniz'deki terör yapılanması başlamadan bitirildi!

Soylu, bölgede gerçekleştirilen operasyonlarla teröristlerin bu bölgede yuvalanmasını engellediklerini, yapılanmayı henüz başlamadan çökerttiklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın Karadeniz Bölgesi'nde sadece terör faaliyeti için değil, kaçakçılık yollarını bu bölgeye kaydırarak kaybettikleri finansman kaynaklarını tekrar kazanmayı planladıklarını söyledi.

Soylu, bölgede gerçekleştirilen operasyonlarla teröristlerin bu bölgede yuvalanmasını engellediklerini, yapılanmayı henüz başlamadan çökerttiklerini söyledi.

Bakan Süleyman Soylu şöyle konuştu:

"TERÖR FAALİYETİ BAĞLAMINDA DÜŞÜNÜRSEK..."



"PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne açılım stratejisini sadece terör faaliyeti bağlamında düşünürsek hata ederiz.

"KAÇAKÇILIK YOLLARI..."



Burada kaçakçılık yollarının Karadeniz'e kaydırılması ve bu yolların kontrol edilebilmesinin altyapısını kurmaya, böylece kaybettikleri finansman kaynaklarını geri kazanmaya da çalışıyorlar.

"BAŞLAMADAN ÇÖKERTTİK"



Jandarmamız ve polisimizle bu yapılanmayı çok şükür henüz başlamadan çökerttik."

Kaynak: Ajanslar