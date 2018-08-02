Karadeniz'de yollar göle döndü!

Rize ve Ordu'da aralıksız süren yağışlar sebebiyle dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı, sokaklar göle döndü.

Rize’de sabah saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak, sele neden oldu. Merkeze bağlı Muradiye beldesinde taşan dere beldeyi su altında bıraktı. Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, sosyal medya hesabından “Allahım yardım et batıyoruz” paylaşımı yaptı. Bölgeye çok sayıda AFAD ve iş makinesi sevk edildi.

BELDE SU ALTINDA KALDI

Kentte dün etkili olan sağanağın ardından yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağışlar özellikle kentin merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerinde etkili oldu. Muradiye'de aşırı yağış nedeniyle derenin taşmasıyla belde su altında kaldı. Yağışın sele dönüşmesiyle yörede çok sayıda evin zemin ile bodrum katlarını ve bazı iş yerlerini su bastı. Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, yağışın sele dönmesi üzerine Facebook hesabından “Allahım yardım et batıyoruz” yazılı bir paylaşımda bulundu. Haber verilmesi üzerine beldeye özel idaresine ait iş makineleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Öte yandan şiddeti yağışın kentte akşama kadar süreceği bildirilirken bölgede meydana gelebilecek olası ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda da bulunuldu.

VATANDAŞ TEDİRGİN OLDU

Ünye'de saat 03.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 6 saat aralıksız süren sağanak nedeniyle Çınarlık, Bayramca, Fevzi Çakmak ve Liseler mahallelerinde bazı ev ve işyerleri su altında kaldı. Cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşımda aksamalar oldu. Tabakhane Deresi'nin su seviyesinin yükselmesi ise korkuya neden oldu. Meteoroloji yetkilileri bugün Samsun'un Terme ve Ordu'nun Ünye ilçeleri için ani taşkın riski bulunduğunu belirterek vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji, Ünye ile beraber Samsun'un Terme ilçesinde de ani taşkın riski bulunduğundan dere yatağında bulunan köprü ve menfez çevrelerinde meydana gelebilecek taşkın, ani sel, su baskını ve sele karşı ilgili kurum, kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması uyarısı yapıldı.

2 GÜN İÇİN UYARI YAPILDI

Halen Orta ve Doğu Karadeniz’de (Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (02.08.2018 Perşembe) ve Cuma (03.08.2018) günleri etkisini ve şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

Bölgede Perşembe ve Cuma günleri görülecek yağışların, 48 saatlik süre zarfında Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) yerel olarak bazı il ve ilçelerde toplamda 100-200 kg/m2 yağış bırakacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Kaynak: Ajanslar