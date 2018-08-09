Karadeniz sahil yolu yeniden kapatıldı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Tabakhane deresinde taşma meydana geledi. Bu sebeple Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesi'ndeki Tabakhane deresinde taşma meydana gelince Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı.

''ENDİŞELİYİZ''

Karadeniz Sahil yolunda yolunda ulaşım çift yönlü olarak durduruldu .

Ayrıca; Adliye Köprüsü çökme tehlikesi nedeniyle geçişlere kapatıldı. Belediye Başkanı "saat 21.00'a kadar yağış uyarısı var endişeliyiz" dedi.

Kaynak: Ajanslar