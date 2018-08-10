Karacaahmet Camii ibadete açıldı

Üsküdar Belediyesi'nin 'yadigar camilerin yenilenmesi' projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan Karacaahmet Camii, yeniden ibadete açıldı.

19. yüzyıldan bu yana Müslüman aleminin manevi hizmetine sunulan Karacaahmet Camii'nin restorasyonu tamamlandı.

Asırlara meydan okuyan camii, ihtişamıyla, tarihi mirasın güzelliklerini yansıtmaya kaldığı yerden devam ediyor.

YENİDEN İBADETE AÇILDI



Üsküdar'ın en büyük tarih mirasından biri olan Karacaahmet Cami, tamamlanan restorasyonun ardından, çok daha kullanışlı bir hale getirildi.

Üsküdar Belediyesi'nin yürüttüğü proje kapsamında ibadet için bugün yeniden açılan Karacaahmet Camii, yenilenen haliyle ziyaretçilerini bekliyor.







PAŞA EMANETİ...



Sultan Abdülmecid’in ağalarından Rodoslu Hacı Hafız Hamed Ağa tarafından ahşap olarak yaptırılan camii, 1855 yılına gelindiğinde Ağa’nın oğlu Fethi Ahmed Paşa, camiyi taştan haliyle yeniden yaptırılmıştı.







Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, açılışa ilişkin "Şanlı geçmişe sahip çıkacak, büyük bir geleceğe de koşar adımlarla yürüyeceğiz" dedi.





Kaynak: Ajanslar