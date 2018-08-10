Karabük'te 2 katlı ev alev alev yandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde 2 katlı evde yangın çıktı. Çıkan bu yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te saat 15.00 sıralarında Yenice'ye bağlı Yeşilköy Köyü Karakavuz Mahallesi'nde Mustafa Karakavuz'a ait 2 katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Hiç kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar