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14 Mayıs 2018 18:56 | Son Güncelleme: 14 Mayıs 2018 18:56

Karabükspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, sezonun son deplasmanında. Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Kardemir Karabükspor’a konuk olacak. Aykut Kocaman, 11'de büyük bir sürprize imza attı ve çift forvet ile sahaya çıkma kararı aldı.

Karabükspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de sezonun son deplasman maçına Kardemir Karabükspor karşısında çıkacak. Bir maçı fazla olan lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde, 66 puanlı Fenerbahçe, ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen rakibini yenerek, azalan şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımak amacında. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. 

İŞTE KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ...

Karabükspor: Rybaka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib, İshak Doğan, Osman, Murat,Cem, Herve, Bliznichenko, Ergin Keleş

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatif, Giuliano, Fernandao, Soldado


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: ilk 11karabükspor fenerbahçe


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