Karabükspor - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

33. haftanın son maçı esnasında Karabükspor - Fenerbahçe maçı Canlı İzle aratması sıkça yapılmaya başlandı. Canlı Maç izle ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Türkiye Süper Ligi'nin 33. haftasında Karabükspor - Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe bu maçı kazanarak şampiyonluk mücadelesini sürdürmek istiyor. İki takımın taraftarları da internetten Karabükspor - Fenerbahçe maçı canlı izle aratmasını sıkça yapmaya başladı. Son deplasman maçı olan Kardemir Karabükspor maçını da kazanıp şampiyonluk mücadelesini son haftaya taşıma amacı taşıyor. Saat 20.00'den başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanıyor. Kardemir Karabükspor haftalar öncesinde küme düşmeyi garantiledi. Canlı Maç izle ile ilgili tüm detayları haberimizinn devamında bulabilirsiniz.

KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasının son maçında Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor'a konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayan mücadelede yoğun tempo sürüyor. Ligden düşmeyi garantileyen Karabükspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe şampiyonluk umudunu son haftaya taşımak niyetinde.

SARI LACİVERTLİLERE İKİ GÜZEL HABER

Sarı-Lacivertliler’de son 3 maçta forma giyemeyen Dirar’ın 11’de olması bekleniyor. Akhisar finalinde son anda kadrodan çıkartılan Mehmet Ekici de oynayabilecek durumda. Fenerbahçe’de eksik bulunmuyor. Ancak Skrtel, Mehmet Topal, İsmail, Dirar ve Soldado, kart görmeleri halinde son hafta Konya önünde görev yapamayacak.

KARABÜK'TE ÖNEMLİ EKSİKLER BULUNUYOR

Aylardır ligin dibinden kurtulamayan ve haftalar öncesinden düşmesi kesinleşen ev sahibi ekipte önemli eksikler bulunuyor. Stoper Ferhat Görgülü, sol kanat oyuncusu Adam Stahl ve forvet Marius Alexe, sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak. Orta saha oyuncuları Alican Karadağ ve Hamidou Traore de cezalı.

KARABÜK MAÇINDAKİ HERHANGİ PUAN KAYBI ŞAMPİYONLUĞU ZORA SOKACAK



Ziraat Türkiye Kupası finalinde hafta içinde Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-2 yenilerek kupayı rakibine kaptıran sarı-lacivertli ekip, 33. hafta maçında Karabük’te puan kaybetmesi durumunda ise şampiyonluk şansını yitirecek.

KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ...

Karabükspor: Rybka, Hakan, Kravchenko, Tayyib, Bliznichenko, Osman, Murat, Cem, Kage, Ibanez, Ergin

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Dirar, M.Topal, Josef, Giuliano (Valbuena), Fernandao, Soldado

İKİ TAKIM 20. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig’de 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde geride kalan 19 maçtan 14’ünü Fenerbahçe, 4’ünü Kardemir Karabükspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 6 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe’nin 41 golüne, Kardemir Karabükspor 19 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan müsabakada Fenerbahçe 2-0 galip geldi.

KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

İlk yarı sonucu: Karabükspor 0-4 Fenerbahçe

38' GOL... Karabükspor 0-4 Fenerbahçe (Aatıf)

29' GOL... Karabükspor 0-3 Fenerbahçe (Fernandao)

20' GOL... Karabükspor 0-2 Fenerbahçe (Soldado)

Fenerbahçe, Karabükspor'u az adamla yakaladı. Giuliano'nun pasında Soldado hızlıca Fernandao'yu gördü, Fernandao kaleciden sıyrılıp topu ağlara gönderdi.



17' Fenerbahçe çok net bir gol pozisyonu yakaladı. Ceza sahası içinden Aatif'in şutu taca doğru açıldı. Sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

10' Karabükspor, son dakikalarda oyuna ortak olmaya çalışıyor. Ev sahibi takım bu dakikalarda daha çok topla oynayan taraf.

2' GOL... Karabükspor 0-1 Fenerbahçe (Kravchenko K.K)

1' Maç başladı.

Kaynak: AjansHaber