Karabük neye uğradığını şaşırdı! 1-3-5-7 derken maç bitti

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Karabükspor'u 7-0 mağlup ederek Galatasaray ile arasındaki averaj farkını kapattı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Karabükspor ile karşılaştı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 7-0'lık skorla kazandı ve son hafta öncesi Galatasaray ile arasındaki averaj farkını kapattı.

GALATASARAY'I YAKALADI

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 2. dakikada kendi kalesine Kravchenko, 20 ve 29. dakikalarda Fernandao, 38. dakikada Aatif, 47. dakikada Soldado,77. dakikada Dirar ve 90+5. dakikada Janssen ile geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 69 yaptı ve averajını da +41 yaparak, +41 averajı bulunan Galatasaray'ı yakaladı. Küme düşen Karabükspor ise 12 puanda kaldı.

Kaynak: Ajanslar