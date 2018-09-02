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02 Eylül 2018 15:12 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2018 15:14

Kapıkule'de ihracat kuyruğu 14 kilometreye ulaştı!

Tır kuyruğunun 14 kilometreye ulaştığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda 560 tır işlemlerinin yapılmasını bekliyor.

Kapıkule'de ihracat kuyruğu 14 kilometreye ulaştı!

Tır kuyruğunun 14 kilometreye ulaştığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda 560 tır işlemlerinin yapılmasını bekliyor.

SON 24 SAATTE BİN 423 TIRIN ÇIKIŞ İŞLEMİ YAPILDI

Edirne Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü  ekipleri tır kuyruklarıyla ilgili çalışma yapıyor. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge  Müdürlüğü istatistiklerine göre, son 24 saatte bin 423 tırın çıkış işlemi  yapıldı.

Kapıkule'de tır kuyruğu 14 kilometreye ulaştı

"GEÇEN SEFER 24-25 KM KUYRUK VARDI"

Bu arada, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da 5 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Tır şoförü Ercan Yeşilyurt, yaptığı açıklamada, sıcakta kuyrukta  beklemenin zor olduğunu belirterek, "Bu eziyet bitmez oldu. Geçen sefer 24-25  kilometre kuyruk vardı. Almanya'ya gidiyorum, yolculuk zor geçiyor. Tır  şoförünün ne özel hayatı ne rahatlığı olur. Mecbur katlanmak zorundayız. Ülkenin  malum içinde bulunduğu şartlar da var. Dayanmaya çalışıyoruz." dedi.

Kapıkule'de tır kuyruğu 14 kilometreye ulaştı

"İHRACAT ARTTI"

Tır şoförünün hayatının yolda geçtiğini anlatan Yeşilyurt, "Yemesi, içmesi ve temizliğiyle tırın içinde zor bir hayat geçiyor bizim için. 24 saat  kuyrukta bekliyoruz. Dövizin yükselmesiyle ihracat arttı. İthalat durdu. Gittiğimiz yerden gelemiyoruz, böyle bir sıkıntı var. Kuyruklar öncesinden  sonrasına kadar hep böyleydi, böyle olmaya da devam edecek gibi görünüyor." diye  konuştu.

Kapıkule'de tır kuyruğu 14 kilometreye ulaştı

"2 GÜNDÜR BURADA YATIYORUZ"

Tır şoförü Ahmet Ünal da kuyrukların çile kuyruğuna dönüştüğünü dile  getirdi.
Tırcılığın en çok eziyet veren kısmının beklemek olduğunu söyleyen  Ünal, şunları kaydetti: "Firmalarda, gümrükte, kuyrukta beklemek... Şoförün çilesi beklemekle  geçiyor. Yükümüzü aldık Macaristan'a gidiyoruz. İki gündür burada yatıyoruz.  Bazen sistematik sıkıntılar, bazen de gümrüklerin yavaş çalışması sıraların  uzamasına neden oluyor. Sabır dileyerek işimize devam ediyoruz. Yaklaşık 17  saattir kuyruktayım, daha ne kadar bekleyeceğimiz de belli değil. Sıra devam  ettikçe ilerliyoruz. Bu işin en çok insanlara dokunan kısmı bu zaten. Şoförün tek  sermayesi sabır. Uykusuzluk, zaten kazaların sebeplerinin başında bu geliyor.  Sıralarda takıldığımız için yola devam edemiyoruz. Tabii geç kalmasından dolayı  da şirketlerin sıkıştırması, psikolojik baskısı şoförü etki altında bıraktığı  için de mecbur yoluna uykusuz devam ediyor. Bu sebeple ölümlü ya da yaralamalı  kazalar ortaya çıkıyor."

Kapıkule'de tır kuyruğu 14 kilometreye ulaştıKapıkule'de tır kuyruğu 14 kilometreye ulaştı

Kapıkule'de tır kuyruğu 14 kilometreye ulaştı


Kaynak: AA

Etiketler: İhracat


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