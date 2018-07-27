Kanlı Ay'ın yanına Mars da geldi!

21. yüzyılın en uzun 'kanlı ay'ı bu gece yaşanırken, Mars da yüzünü gösterdi. Mars şuan dünyaya en yakın konumda.

21. yüzyılın en uzun 'kanlı ay'ı bu gece yaşanırken, Mars da yüzünü gösterdi. Mars şuan dünyaya en yakın konumda.

AY'IN SAĞINDA MARS GÖRÜLDÜ

Kanlı ay'ın sağ alt tarafında kızıl olarak görülen Mars, gök yüzünü izleyenlere şölen yaşattı.

Gündem 27 Temmuz 2018 22:04 Dünyanın beklediği an: "21. yüzyılın en uzun "kanlı ay" tutulması"21. yüzyılın en uzun "kanlı ay" tutulmasının yaşandığı bu gece; Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek.

Mars, ay ile daha önce de bu kadar yaklaşmasına rağmen hem ay tutulması hem Mars'ın aynı anda gözlenmesi adeta büyüledi.

Kaynak: Ajanslar