Kanlı ay tutulması nedir? Ne zaman olacak ve Türkiye'den görülecek mi?

Kanlı ay tutulması nedir sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kanlı ay tutulması ne zaman olacak ve Türkiye'den görülecek mi sorularının yanıtı Ajanshaber.com'da.

Kanlı ay tutulmasının gerçekleşeceğini duyan insanlar konuyla ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Kanlı ay tutulması nedir sorusu merak edilen soruların başında yer aldı. Kanlı ay tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşmektedir. Bu olay gerçekleştiğinde ay kırmızı rengiyle gözükmektedir. Kanlı ay tutulması ne zaman olacak ve Kanlı ay tutulması Türkiye'den görülecek mi soruları da insanlar tarafından yanıt bekliyor. İşte kanlı ay tutulması ile ilgili merak edilen detaylar...

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Kanlı ay tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir. Ay kırmızı renk görünür. Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir.

KANLI AY TUTULMASI NASIL GERÇEKLEŞİR?



Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Kanlı Ay Tutulması sırasında Dünya, Ay ve Güneş'in arasında kalır ve Güneş'ten Ay'a giden ışığı keser. Böylece Ay, Dünya'nın gölgesi tarafından örtülür. Fakat bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır. Ay'ın yüzeyine ulaşan Güneş ışığı geniş yayılarak Ay'a kırmızı bir görüntü verir. Böylece Kanlı Ay Tutulması oluşur. Havanın kirlilik oranı ve bulutlar, Ay'ın renginde etkili olabilir.

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN OLACAK?



Kanlı Ay Tutulması 27 Temmuz 2018 Cuma günü gerçekleşecek. 27 Temmuz'da gerçekleşecek Kanlı Ay Tutulması sırasında Kızıl Gezegen Mars da Dünya'ya son 15 yılın en yakın konumunda bulunacak. 27 Temmuz'da gerçekleşecek Kanlı Ay Tutulması normalden daha uzun sürecek çünkü 27 Temmuz'da Ay, Dünya'nın gölgesinin neredeyse tam ortasından geçiş yapacak.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Dünya'nın Doğu Yarım Küresi'nden izlenebilecek olan Kanlı Ay Tutulması Avrupa, Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan görünecek. Güney Amerika kıtasındakiler Kanlı Ay Tutulması'nın yalnızca son anlarına tanıklık edecek. Kanlı Ay Tutulması en net Afrika ve Avrupa'dan gözlemlenecek. Madagaskar ve Orta Doğu Kanlı Ay Tutulması'nın en iyi şekilde izlenebileceği yerler olacak. Kanlı Ay Tutulması Kuzey Amerika, Kuzey Kutbu ve Pasifik Okyanusu'nda izlenemeyecek.