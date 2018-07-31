Kandil'in vekili Ahmet Şık'tan küstah açıklama!

HDP'nin İstanbul Milletvekili olan Ahmet Şık, AK Parti'nin iktidar olma sebebini Türkiye'deki insanların 'kötü' olmasına bağladı.

Geçtiğimiz günlerde AK Partililere yönelik hakaret içeren sözleri yüzünden Meclis'ten 2 birleşim ceza alan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, skandal açıklamalar yapmaya devam ediyor.

"BU ÜLKENİN MAYASI KÖTÜLÜK BARINDIRIYORMUŞ"

Ahmet Şık, AK Parti'nin beklenenden daha yüksek oylar almasını yorumladı. Yaptığı yorumda kendi ülkesini kötüleyen Şık şunu söyledi:"AKP'nin bu kadar oy almasını şununla açıklıyorum: Bu ülkenin mayası korkunç bir kötülük barındırıyormuş."

İTİRAF ETTİ

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP’nin 24 Haziran seçimlerinde hem başarılı hem de başarısız olduğunu belirtirken, “Yüzde 14-15 almalıydık. Haftaya seçim olsa, HDP baraj altı”diye konuştu. Şık başarının batı bölgelerinde, başarısızlığın Kürt bölgesinde olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Ajanslar