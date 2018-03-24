Kanal İstanbul'a talip çıktı!

"Önümüzde Kanal İstanbul gibi bir proje var. Bu önemli projeyi, GYO'lar, büyük geliştiriciler, büyük bir konsorsiyumla belki de birlikte geliştirebiliriz." dedi.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin:

Yetkin, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü'nün moderatörlüğünü yaptığı "Gayrimenkulün Geleceği" konulu oturumda, GYODER olarak 17 Nisan'da bir zirve gerçekleştireceklerini, burada "Gayrimenkul 4.0"ı tartışacaklarını söyledi.

Çok önemli bir sektörü temsil ettiklerini dile getiren Yetgin, "Gayrimenkul sektörü, 200'ün üzerinde alt sektörü büyüten bir sektör. İstihdam yoğun ve kalifikasyon olarak düşük seviyedeki, eğitimsiz çalışanlardan büyük ölçüde oluşan bir sektör." diye konuştu.

"Türkiye birkaç büyük şehirden müteşekkil değil"

Yetgin, GYODER olarak Anadolu'yu da ihmal etmediklerini, buralarda da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Türkiye'nin birkaç büyük şehirden müteşekkil olmadığına işaret eden Yetgin, "Oralarda da çok önemli potansiyeller var. Büyükşehirlerdeki gelişmeleri örnek alan, hatta bazı noktalarda ileri götüren vizyonların olduğunu da görüyoruz. Anadolu şehirlerinde de büyük potansiyeller var. Anadolu'da ihtiyaç fazla. Her sektörde milli bir yaklaşımla kendimiz üretim düzeyine geçtiğimiz için bu anlamda önümüzdeki 20-30 yıl içinde kentsel dönüşümü bitirip daha stabilize olmuş bir ortamda artık başka şeyleri daha fazla konuşuyor hale gelmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Ajanslar